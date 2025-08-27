الطلاب والمتدربون في ألمانيا يواجهون ارتفاع تكاليف السكن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن الطلاب الذين يقيمون بمفردهم ينفقون أكثر من نصف دخلهم على تكاليف السكن.

وتبين لمكتب الإحصاءات الاتحادي أنه بينما ينفق عموم السكان ما يقل قليلا عن ربع دخلهم على السكن، ترتفع تلك النسبة إلى 53% بالنسبة للطلاب الذين يقيمون بمفردهم.

وتظهر البيانات، المبنية على استطلاعات بشأن الدخل وظروف المعيشة من 2024، أن 62% من أسر الطلاب تعتبر "مثقلة بالأعباء" بسبب تكاليف سكنهم.

وينطبق الأمر على الأسر التي تنفق أكثر من 40% من دخلها على السكن.

ويتأثر المتدربون المقيمون بمفردهم بصورة مشابهة، حيث ينفقون في المتوسط 41% من دخلهم على تكاليف السكن.