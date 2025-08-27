الأمطار الغزيرة تسبب فيضانات وانهيارات أرضية في فيتنام وتايلاند

تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع فيضانات وانهيارات أرضية، اليوم الأربعاء، في مناطق بجنوب شرق آسيا، إذ لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتفهم في أعقاب عاصفة استوائية.

وذكرت وسائل إعلامية، أن الفيضانات وقعت في عدة أقاليم بشمال ووسط فيتنام؛ مما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وفقدان شخص، كما أصيب 34 آخرون.

وغمرت الأمطار العديد من الشوارع في هانوي، والسيارات والدراجات النارية.

وأفاد السكان، برؤية أسماك صغيرة تسبح في منازلهم التي غمرها الفيضان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأفادت الحكومة، بتعرض ما يربو على 8000 منزل لأضرار وغمر الأمطار لعشرات آلاف الهكتارات من حقول الأرز، وانقطعت الكهرباء عن 1.6 مليون شخص مؤقتا، وفقا لـ(د ب أ).

وفي تايلاند، لقي شخص حتفه وفُقد آخر جراء انهيار أرضي وقع اليوم الأربعاء في منطقة بمدينة شيانج ماي بشمال البلاد.

وقالت إدارة الوقاية من الكوارث والحد من آثارها في تايلاند، إن عدة منازل تضررت، كما أصيب عدد قليل من الأشخاص؛ بسبب الفيضانات الغامرة والانهيارات الأرضية بالأقاليم الواقعة بشمال البلاد.

وحذرت إدارة الأرصاد التايلاندية، من هطول الأمطار في شمال وشمال شرق البلاد اليوم.

وتعد الأمطار، جزءا من آثار عاصفة كاجيكي التي ضربت وسط فيتنام أمس الأول الاثنين، حيث جرى إجلاء الآلاف من الأشخاص من المناطق ذات الخطورة المرتفعة.

وهدأت شدة إعصار كاجيكي بعدما انتقل إلى لاوس وتايلاند ليتحول إلى عاصفة استوائية، حسبما ذكرت (د ب أ).

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست"، اليوم نقلا عن السلطات، أن شخصين لقيا حتفهما في مقاطعة تشيانج ماي شمالي تايلاند، ذات الشعبية بين السياح، إثر انهيار أرض في قرية.

وما زالت فتاة "12 عاما" في عداد المفقودين.