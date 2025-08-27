لاعب مانشستر يونايتد يرفض الرحيل إلى إيفرتون

رفض السويدي فيكتور ليندلوف، لاعب مانشستر يونايتد السابق، عرضاً من إيفرتون، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، رفض ليندلوف عرض الانتقال إلى إيفرتون، لكنه ما زال في مفاوضات مع فيورنتينا من أجل إتمام انتقال محتمل إلى الدوري الإيطالي.

وأوضحت أن ليندلوف يرغب في الانضمام إلى زميله السابق في مانشستر يونايتد، الحارس دافيد دي خيا، في مدينة فلورنسا، لكنه سيكون مضطراً لتقبل خفض كبير في راتبه مقارنةً بـ6 ملايين يورو صافية كان يتقاضاها سنوياً في إنجلترا.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير أمس أن الهلال السعودي يستعد لتقديم عرض رسمي لضم المدافع الإيطالي الشاب بيترو كوموتزو، لاعب فيورنتينا، ما يجعل الفيولا في حاجة للتوقيع مع مدافع جديد.

ووفقاً للتقارير ذاتها، فإن فريق سيموني إنزاجي مستعد لدفع 35 مليون يورو مقابل المدافع الواعد، في وقت يُفضل فيه اللاعب البقاء في إيطاليا، لكن إدارة فيورنتينا لن تمانع قبول عرض بتلك القيمة.