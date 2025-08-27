 أردوغان يكشف النقاب عن نظام القبة الفولاذية للدفاع الجوي

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رسميا نظام دفاع جوي متكامل لتركيا يعرف باسم "القبة الفولاذية"، والذي وصفه بأنه لحظة فاصلة للدولة وصناعتها الدفاعية.

وقال أردوغان في فعالية في منشآت تابعة لشركة الدفاع "أسيلسان" بالعاصمة أنقرة إن "هذه الأنظمة هي عرض لقوة تركيا. في مجال الدفاع الجوي، نحن ندخل حقبة جديدة لتركيا الحبيبة".

وأعلنت حكومة أردوغان في أغسطس من العام الماضي عن بدء تطوير القبة الفولاذية، والتي تدمج منصات دفاع جوي برية وبحرية وأجهزة استشعار في شبكة لحماية سماء تركيا.

وقال أردوغان إن المرحلة الأخيرة من المشروع شملت 47 مركبة بقيمة 460 مليون دولار وسوف "تبعث الثقة لدى أصدقائنا وتثير خوف أعدائنا". ولم تحدد الحكومة بالضبط موعد تشغيل النظام بشكل كامل.

وقال أردوغان "لا يمكن لأي دولة غير قادرة على تطوير نظام رادار ودفاع جوي خاص بها أن تتطلع إلى مستقبلها بثقة في مواجهة التحديات الأمنية الحالية، وخاصة في منطقتنا".

كما كشف الرئيس عن مرافق الإنتاج الجديدة في شركة أسيلسان التي من المقرر افتتاحها في عام 2026، وقال "في الأعوام الـ50 المقبلة، لن تكون تركيا دولة تلبي احتياجاتها فحسب، وإنما ستقود العالم أيضا بتكنولوجيتها".