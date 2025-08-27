محافظ المنيا يعقد اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة قضايا ومطالب أبناء المحافظة

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور اللواء محمد محمود أنيس، السكرتير العام للمحافظة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات الحيوية، وبحث احتياجات المواطنين ومطالبهم الملحة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع حرصه على التواصل الدائم مع أعضاء البرلمان، باعتبارهم همزة الوصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن الهدف المشترك هو توحيد الجهود والعمل بروح الفريق لخدمة أهالي المنيا ودفع عجلة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

واستعرض الاجتماع أبرز القضايا التي طرحها النواب والشيوخ، المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والطرق والبنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث وجه المحافظ بسرعة دراسة هذه المطالب والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع حلول عملية تضمن سرعة الاستجابة لها.

وأكد المحافظ، على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المنيا تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، بما يحقق طفرة نوعية في البنية التحتية وينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.