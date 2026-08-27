إعلام صيني: 558 شخصا في عداد المفقودين في التبت عقب فيضانات تسببت في فقدان مئات آخرين في نيبال أيضا

ميمي جمال عن بدايتها الفنية: لما شوفت فيروز بتمثل وهي في سني قلت ليه أنا معملش ده؟

ميمي جمال عن حق الأداء العلني للفنانين: تأخرنا كثيرًا في هذا الطلب

بعد مشاركة هبة مجدي في احتفالية ذكرى المولد النبوي.. محمد محسن يشكر الرئيس السيسي على لفتته الطيبة

الفنان طه دسوقي: لم أدرك رغبتي في الأداء حتى قدّمت أول عروضي الكوميدية