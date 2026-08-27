إعلام صيني: 558 شخصا في عداد المفقودين في التبت عقب فيضانات تسببت في فقدان مئات آخرين في نيبال أيضا

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أفادت وسائل إعلام حكومية صينية اليوم الخميس بأن 558 شخصا في عداد المفقودين في التبت عقب الفيضانات التي تسببت في فقدان مئات آخرين في نيبال أيضا.