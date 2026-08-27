 إعلام صيني: 558 شخصا في عداد المفقودين في التبت عقب فيضانات تسببت في فقدان مئات آخرين في نيبال أيضا - بوابة الشروق
الخميس 27 أغسطس 2026 7:08 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟

النتـائـج تصويت

إعلام صيني: 558 شخصا في عداد المفقودين في التبت عقب فيضانات تسببت في فقدان مئات آخرين في نيبال أيضا


نشر في: الخميس 27 أغسطس 2026 - 5:53 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2026 - 5:53 ص

  أفادت وسائل إعلام حكومية صينية اليوم الخميس بأن 558 شخصا في عداد المفقودين في التبت عقب الفيضانات التي تسببت في فقدان مئات آخرين في نيبال أيضا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك