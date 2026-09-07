تعرض الدولي محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق الرياض، لإصابة مبكرة خلال مواجهة فريقه أمام الخليج، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ليغادر أرضية الملعب قبل مرور ربع ساعة على بداية اللقاء.

وسقط تريزيجيه على أرضية الملعب متأثرًا بإصابة عضلية، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي للاطمئنان على حالته، ليقرر الجهاز الفني استبداله في الدقيقة 13 من عمر المباراة، والدفع بأحد البدلاء بدلًا منه، خوفًا من تفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يخضع جناح منتخب مصر لفحوصات طبية وأشعة خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد طبيعة الإصابة بشكل دقيق، والكشف عن مدى خطورتها ومدة غيابه المحتملة عن التدريبات والمباريات المقبلة مع الرياض.

وتأتي إصابة تريزيجيه في وقت يسعى خلاله اللاعب لمواصلة ظهوره مع الرياض وتقديم مستويات قوية في منافسات الدوري السعودي، فيما يترقب الجهاز الفني للفريق نتائج الفحوصات الطبية لتحديد موقفه خلال الفترة المقبلة.