تدريبات خاصة لحراس مرمى الزمالك

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شهدت تدريبات حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قيام دراجون، مدرب الحراس، بإخضاع الثنائي محمد عواد ومحمد أبو جبل لتدريبات خاصة حول سرعة رد الفعل وكيفية التعامل مع الانفرادات.

كما قاد دراجون بتدريبات خاصة حول توقيت خروج الحارس وتضييق المساحات على اللاعب المنافس بخوض بعض التدريبات، وشدد للحارسين خلال اجتماعه بهما على أهمية التركيز في سرعة رد الفعل وشرح أهمية كل فقرة تدريبية.

من جانبه خاض فيه محمد صبحي ومحمد قنديل حارسا الزمالك التقسيمة الجماعية مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.