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22 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة المقاولون

الإسكندرية: أحمد عبد العزيز
نشر فى : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 3:02 م | آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 3:08 م

أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه عن اختيار 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة المقاولون غدًا على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمى: الهاني سليمان - عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود معاذ - فارس مجاهد - رجب نبيل - محمود عزت - كريم يحيي - أحمد جمال - أحمد ابو الفتوح.

خط الوسط: إبراهيم عبد القوي - إسلام الفار - ناصر ماهر - يوسف ديوب - إسلام جمال - فوزي الحناوي - إيدى إيمومو - محمد حليمو - شريف رضا.

خط الهجوم: حسام حسن - رونالد وانجا - أحمد حسن مكي - محمد نادي.


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