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فياريال يلقن بيتيس درسا قاسيا في الدوري الإسباني

د ب أ
نشر فى : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 11:33 م | آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 11:33 م

لقن فريق فياريال ضيفه ريال بيتيس درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 5 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني.

وسجل أهداف فياريال كارل توكو ايكامبي (هدفين) في الدقيقتين 39 و76 وسانتي كازورلا من ركلة جزاء في الدقيقة 68 وجيرارد مورينو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسامويل شوكويزي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل إيميرسون أباريسيدو هدف ريال بيتيس الوحيد في الدقيقة 48.

ورفع فياريال رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، مؤقتا، بفارق الأهداف امام غرناطة، فيما توقف رصيد ريال بيتيس عند ثماني نقاط في المركز التاسع.


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