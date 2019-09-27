 رئيس الوزراء الماليزي: سأتنحى قبل الانتخابات العامة المقبلة - بوابة الشروق
الجمعة 27 سبتمبر 2019 1:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء الماليزي: سأتنحى قبل الانتخابات العامة المقبلة

رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد صورة أرشيفية
رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 1:19 م | آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 1:19 م

أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أنه سيتنحى عن منصبه قبل الانتخابات العامة المقبلة.

وقال مهاتير - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "برناما" الماليزية اليوم الجمعة- "أتعهد بأنني سوف أتنحى قبل الانتخابات العامة المقبلة لإتاحة الفرصة لمرشحين آخرين، فلم يتبق أمامي إلا ثلاث سنوات"، موضحاً أنه يتعين عليه حل بعض الأمور خلال تلك الفترة المتبقية.
يُشار إلى أن رئيس الوزراء الماليزي يزور الولايات المتحدة حاليا للمشاركة في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان مهاتير (96 عاما) قد تولى منصبه كرئيس للحكومة الماليزية من جديد بعد فوز حزبه على الحزب الحاكم خلال الانتخابات العامة التي أجريت في مايو 2018.
ن أ/ن ص ر/م ش ا


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك