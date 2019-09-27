السويد: الآلاف يشاركون في احتجاجا للمطالبة بالحد من تغير المناخ رغم غياب ثونبرج

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تجمع آلاف الأشخاص في السويد، مسقط رأس الناشطة جريتا تونبرج، للمطالبة بمزيد من الإجراءات للحد من تغير المناخ في إطار سلسلة من الاحتجاجات العالمية الأسبوعية المستوحاة من فكر هذه الشابة.

وتعتزم تونبرج حضور مظاهرة من أجل المستقبل اليوم في مدينة مونتريال الكندية.

وجرى التخطيط لتنظيم احتجاجات في أكثر من 100 موقع عبر العالم اليوم بعد أسبوع واحد مشاركة أرقام قياسية بالمدن في إضراب مناخي عالمي غير مسبوق قبل اجتماع الأمم المتحدة للمناخ يوم الاثنين المقبل.

وتجمع ما يقدر بنحو 60 ألف شخص في ستوكهولم اليوم الجمعة، حسب المنظمين.

وكانت العاصمة السويدية موقع أول احتجاج لـ تونبرج أمام مبنى البرلمان في أغسطس 2018.