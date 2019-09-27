ترامب يتهم رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس بتزييف محادثته مع الرئيس الأوكراني

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، بتزييف محادثته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقراءتها على الكونجرس وملايين الأمريكيين، مطالبا باستقالة شيف والتحقيق معه.

وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "النائب آدم شيف زيّف بالكامل محادثتي مع الرئيس الأوكراني وقرأها على الكونجرس والملايين. يجب أن يستقيل ويتم التحقيق معه. لقد ظل يفعل ذلك لعامين. إنه رجل مريض". ووصف الشخص الذي سرب تفاصيل محادثته الهاتفية مع زيلينسكي بأنه نقل معلومات "مستعملة" و"غير دقيقة".

وتابع، في تدوينة لاحقة: "إذا لم تُعتبر المكالمة المثالية تلك مع الرئيس الأوكراني لائقة، فلن يستطع أي رئيس في المستقبل أن يتحدث مجددا على الإطلاق مع أي زعيم أجنبي".

وكان مسرِّب محتوى المكالمة -الذي لم تُعرَف هويته إلى الآن- قد كشف، قبل أيام، أن ترامب طلب، خلال اتصال هاتفي جرى في 25 يوليو الماضي، من نظيره الأوكراني على ما يبدو التحقيق بشأن جو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما الذي يبدو الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة ونجله هانتر بايدن. وقام البيت الأبيض بتسجيل محضر الاتصال على خادم مخصص للنصوص السرية.

واعتبر النواب الديمقراطيون بالكونجرس أن المحادثة حملت طلبا من الرئيس الأمريكي لرئيس أجنبي بالتدخل في شئون الولايات المتحدة بغرض التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأعلنوا، هذا الأسبوع، بدء إجراءات محاكمة ترامب برلمانيا بهدف عزله حال الإدانة.