مصر تشدد من إجراءاتها الطبية في مونديال اليد

أكد حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر مطلع عام 2021، إنه تم تخصيص طبيب لمرافقة كل منتخب من المنتخبات المشاركة في مونديال اليد.

وقال حازم خميس في تصريحات تليفزيونية لقناة "صدي البلد" مساء السبت أن الطبيب يكون مكلفا بالكشف عن فيروس كورونا المستجد وأعراضه، كما تم الاشتراط على كل فريق أن يصطحب طبيبا خاصا معه.

وأضاف أنه سيتم إخضاع جميع الفرق لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا قبل الحضور إلى مصر بـ 72 ساعة، مع استمرار الاختبارات طوال فترة البطولة.

وأوضح أن كل ثمانية منتخبات ستقيم في فندق واحد على أن يقيم وفد الاتحاد الدولي لكرة اليد مع الصحفيين في فندق واحد.

وشدد رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد، على أن الجماهير والصحفيين سيرتدون الكمامات خلال المباريات.