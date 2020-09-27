عضو بالشيوخ عن سبب اختيار 30 سبتمبر للتظاهر: قوى الشر تستهدف إحراج الرئيس أمام الأمم المتحدة

قال محمود فيصل، عضو مجلس الشيوخ، إن ما أسماه بقوى الشر تختار تاريخ 30 سبتمبر للتظاهر؛ لأن بعد هذا التاريخ بأيام الموعد السنوي لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن قوى الشر تستهدف إحراج الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتصدير فكرة أن هناك نوع من الغضب والبلبلة والتجمعات الاحتجاجية في مصر، معقبًا: «مانقدرش مانقولش عليها مؤامرة أو مخطط».

وتوجه بحديثه للمواطنين: «يا مصريين هيظهر لنا في هذا التوقيت من كل عام كل من يرغب في التخبيط في مصر»، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إعادة بناء الوطن.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يوجد منظومة ليس بها أخطاء، ولكن الدولة المصرية تتدارك أخطائها وتعمل على تصليحها، وفقًا لتعبيره.