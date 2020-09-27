الزمالك يحقق فوزا صعبا على الجونة في مباراة دراماتيكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق الزمالك فوزا صعبا على الجونة ( 4 – 3)، باللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة، ضمن الجولة 30 من منافسات الدوري الممتاز.

افتتح الجونة التسجيل في الدقيقة 14 من زمن المباراة عن طريق والتر بواليا، قبل أن يتعادل أحمد سيد زيزو من ضربة حرة للزمالك في الدقيقة 39.

واستطاع الزمالك إحراز الهدف الثاني عن طريق يوسف إبراهيم أوباما في الدقيقة 56، ثم أضاف محمود علاء الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 66.

وعاد الجونة في نتيجة المباراة وتعادل بعد إحرازه هدفين عن طريق والتر بواليا في الدقيقة 75، ولؤي وائل في الدقيقة 79.

وفي الوقت الضائع من الشوط الثاني للمباراة احتسب أحمد الغندور حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد العودة لتقنية الفيديو، ليتقدم لتسديدها محمود علاء ويسددها بنجاح في مرمى الجونة ليخرج الزمالك فائزا بالمباراة بنتيجة 4 – 3.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 61 في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بـ79، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 31 في المركز الـ13.

وكانت المباراة قد شهدت حضور البرتغالي جايمو باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك جالسا في مقصورة ستاد القاهرة، بالإضافة إلى تواجد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بجانب بقية أعضاء الجهاز الفني لمتابعة اللقاء.