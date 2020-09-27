الخارجية الأمريكية تدين تصعيد العنف بين أرمينيا وأذربيجان

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، تصعيد العنف بين أرمينيا وأذربيجان، وحثت الجانبين على وقف الأعمال العدائية فورا.



وأضافت في بيان أن مشاركة أطراف خارجية في تصعيد العنف بين البلدين سيكون غير مفيد إطلاقا، وذلك حسبما أوردته فضائية «روسيا اليوم» في خبر عاجل لها، مساء الأحد.



واندلعت صباح الأحد، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.



من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.