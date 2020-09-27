محافظ جنوب سيناء يشهد تعبئة وتغليف منتجات مدينة سانت كاترين

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، العينات التي اعدتها المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، لطرق تغليف وتعبئة المنتجات الخاصة بمدينة سانت كاترين، من أعشاب طبية، وزيت زيتون، وعسل النحل الجبلي.

واستعرضت نائب المحافظ، العينات التي جرى تصنيعها لتغليف وتعبئة منتجات مدينه سانت كاترين، وتزويدها بعلامة تجارية جديدة ومميزة خاصة بمنتجات المدينة، والتي تعكس هوية المدينة وتاريخها وطبيعتها، لتميز منتجاتها عن غيرها من المنتجات المماثلة لها.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن منتجات المدينة تتنوع ما بين أعشاب وزيوت طبية وعطرية، ومنتجات زراعية تتميز بجودة عالية، والأحجار المباركة، والأعمال اليدوية البدوية.