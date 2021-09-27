وزير السياحة والآثار يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

ترأس مساء اليوم أمس الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك.

وشهد الاجتماع قيام أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، باستعراض القوائم المالية والحساب الختامي لهيئة المتحف للعام المالي المنتهي في ٣٠/٦/٢٠٢١.

و قام اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، بإحاطة المجلس آخر تطورات تقدم الأعمال الهندسية لمبنى المتحف ومبنى مركب خوفو، مشيرا إلى أن اجمالي نسبة الانجاز وصلت إلى ٩٩ ٪.

كما أطلع الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، المجلس على الموقف التنفيذي للعرض المتحفي لقاعات المتحف، مؤكدا على الانتهاء كليا من جميع الأعمال الأثرية بالدرج العظيم حيث تم تثبيت الآثار المعروضه به بنسبة ١٠٠٪.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من وضع وتثبيت القطع الأثرية لكنوز الملك توت عنخ آموت داخل ٧٥ فاترينة من إجمالي ١٠٧ فتارين خاصة بمقتنيات الملك الشاب، منوها إلى أنه جاري تثبيت فتارين وقواعد تثبيت الآثار بقاعات العرض الرئيسية بالمتحف، حيث تم الانتهاء من نقل وترميم وصيانة ٥٥٨٠٤ قطعة أثرية بالمتحف.

وخلال الاجتماع وجه العناني الشكر للقائمين على مشروع نقل مركب خوفو الأولى لمقرها الدائم بالمتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس إدارة هئية المتحف اليوم هو الأول بعد الانتهاء من عملية النقل، ومؤكدا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع الأعمال بالمتحف.