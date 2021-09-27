الإسماعيلي يعسكر في الإسكندرية استعدادا لمسابقة الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي اليوم الإثنين، معسكره المغلق الإسكندرية يتخلله سلسلة من المباريات الودية.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي، فمعسكر الإسكندرية يستهدف تجهيز وإعداد الفريق تحت قيادة طلعت يوسف لخوض منافسات الدوري العام في نسخته الجديدة.

وينتهي معسكر الفريق يوم 12 من أكتوبر المقبل، ويتخلله مجموعة من المباريات الودية.

وكان الجهاز الفني، بقيادة طلعت يوسف، قد أعلن قائمة لاعبيه المغادرة للإسكندرية، والتي جاءت كالتالي:

حارس المرمى: محمد صبحي، محمد مجدي، محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، مروان الصحراوي، محمد نصر، محمد عمار، مصطفي فارس، محمد بيومي، عصام صبحي، عبد الله جمعة، أحمد أيمن، محمود البدري.

خط الوسط .. عماد حمدي، محمد عادل، محمد الشامي، أحمد مدبولي، أحمد مصطفي،محمد مخلوف، محمود دونجا، محمد صادق، محمد عبد السميع، عمر الوحش، مدحت فقوسة، بابل، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبد الحكيم، محمود عبدالله.

خط الهجوم: شكري نجيب، مروان شوقي، شيلونجو.