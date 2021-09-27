دنيا سمير غانم تبكي أثناء تسلمها تكريم والديها بالمهرجان القومي للمسرح المصري

كرم المهرجان القومي للمسرح المصري، الفنانان الراحلان سمير غانم ودلالعبدالعزيز، وذلك في تكريم استثنائي بالدورة الـ14، التي تحمل عنوان "الكاتب المسرحي المصري"، والمقامة في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وبكت دنيا أثناء عرض لقطات من مشوار وتاريخ والديها الفني، وتوجهت بالشكر للمهرجان على تكريمه والديها، كما شكرت كل المهرجانات التي كرمتهما.

وعبرت دنيا عن اعتزازها وحبها لكل مشاعر الحب والدعاء لعائلتها، معلقة: "كل مشاعر الحب والدعاء اللي بيوصلنا منكم هو ده اللي مصبرنا.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، التي تحمل عنوان "الكاتب المسرحي المصري"، والمقامة في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأعلنت إيناس عبد الدايم عن زيادة الجوائز المالية بالمهرجان هذه الدورة بنسبة 50%، كما علقت على كلمت مدير المهرجان إسماعيل مختار مدير المهرجان، قائلة: "أنت بتحلم.. هنفضل نحلم كتير؟.. يلا نبدأ ننفذ"

وتقدم الفنانة سهر الصايغ، حفل افتتاح الدورة الـ14، كما قام الفنان حمزة العيلي ببطولة عرضا فنيا غنائيا، تحت عنوان "احتفالية الكاتب المصري".

ويكرم بالدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح المصري، 8 أشخاص وهم الفنان الراحل عبدالله غيث، والفنانين أشرف عبدالغفور، فاروق فلوكس، وإلهام شاهين، وسامي مغاوري، إلى جانب الكاتب بهيج إسماعيل، والمخرج إميل جرجس، والناقدة آمال بكير، كما تشهد هذه الدورة تكريما استثنائيا، للراحلين الكبيرين سمير غانم، ودلال عبدالعزيز.

ويضم جدول العروض هذا العام 33 عرضا مسرحيا، حيث يضم غرضين من مركز الهناجر، و5 عروض من البيت الفني للمسرح، و5 عروض من الثقافة الجماهرية، وعرض دار الأوبرا، و3 عروض من أكاديمية الفنون، ووعرضين من بيت الفنون الشعبية، و3 عروض من صندوق التنمية الثقافية، و4 عروض من الجامعات والشباب والرياضة، و8 عروض من الفرق الحرة المستقلة والمجتمع المدني.

يشار إلى أن الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تبدأ يوم 27 سبتمبر وتستمر إلى 9 أكتوبر المقبل علي جميع مسارح القاهرة تحت عنوان (الكاتب المسرحي المصري)، ويستهدف المهرجان عرض نماذج متميزة مما قدم في قطاعات العرض المسرحي في مصر وذلك من اجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن الشخصية المصرية، ونشر الرسالة التنويرية لبناء الانسان وكذلك تشجيع المبدعين من فنانين المسرح علي التنافس الخلاق .

المهرجان القومي للمسرح المصري يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة د. إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، وتحمل الدورة عنوان “الكاتب المسرحي المصري