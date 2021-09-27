سجلت تايوان اليوم الاثنين، تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها قادمة من الخارج وحالة وفاة واحدة، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" عن المركز قوله إن ست من الحالات التسع الجديدة، لمواطنين قادمين من ميانمار، في حين الثلاث حالات الأخرى لمواطنين قادمين من إندونيسيا وميانمار.

وقال المركز، إنه ثبت إصابتهم جميعا بالفيروس خلال تواجدهم في الحجر الصحي الاجباري لمدة 14 يوما في تايوان.

وبذلك ترفع إجمالي حصيلة الإصابات في تايوان إلى 16 ألفا و198، من بينها 14 ألفا و415 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو الماضي، عندما سجلت البلاد لأول مرة، أكثر من مئة حالة إصابة بالفيروس في يوم واحد.

ويبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس حتى الآن 842 حالة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحكومة التايوانية ستسمح بإعادة فتح أماكن ترفيه مثل أماكن غناء الكاريوكي ابتداءً من الخامس من أكتوبر المقبل.