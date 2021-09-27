تشارك دار الشروق، في معرض الرياض للكتاب، بمجموعة كبيرة من إصدراتها لكبار الكُتاب، وذلك في مقرها بجناح رقم G38-G39-G40، خلال مدة المعرض المقام في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 10 من نفس الشهر.

وتتيح الدار نسخ موقعة من الكتب لمؤلفيها، كما تقدم خصومات تصل إلى 40% على إصداراتها.

وتشارك الدار بعدد من أحدث الإصدرات منها: «وللبحر ارتعاشات» للكاتب السوداني فايز الشيخ السليك، و«إخضاع الكلب» للروائي أحمد الفخراني، و«أيام هستيرية» للروائي ناصر عراق، و«يعقوب» للدكتور محمد عفيفي، و«الكل يقول أحبك» للروائية مي التلمساني، و«على بلد المحبوب» للكاتب أحمد خير الدين، و«بنات الباشا» لنورا ناجي، و«لن يلاحظ أحد الفرق»، لكاتبة الأطفال علا كحالة، و«لماذا هذه الكلبة بالذات؟» للكاتبة رانية حسين أمين.

كما تشارك الدار بمجموعة ضحمة من إصدراتها في مجالات الرواية والقصة والكتب المعرفية والسياسية والاجتماعية والتاريخية، ومنها: «أعوام نجيب محفوظ، لمحمد شعير، سنوات الجامعة العربية، لعمرو موسى، ذكر شرقي منقرض، لمحمد طه، الوباء الذي قتل 180 ألف مصري، لمحمد أبو الغار، ثورة 1919 في الأدب والسينما، لدينا حشمت، لوكاندة بير الوطاويط، لأحمد مراد، طبيب أرياف، لمحمد المنسي قنديل، لكل المقهورين أجنحة»، لرضوى عاشور، و«أطياف كاميليا»، لنورا ناجي، و«أخيل جريحًا»، للكاتب الصحفي عبدالله السناوي، «بعلم الوصول»، للكاتب أحمد خير الدين، «يونس ومريم» للإعلامي محمد موافي.

بالإضافة إلى «الكتابة بالمشرط» للدكتور إيمان يحيى، «أنا مريضة نفسيًا»، للمعالجة النفسية وفاء شلبي، «فلان الفلاني»، للكاتب أحمد عطالله، «صليب موسى»، للسيناريست هيثم دبور، و«القلعة البيضاء» و«الحياة الجديدة» للروائي التركي أورهان باموق، «فوات الحيوات»، للدكتور يوسف زيدان، «سلام مؤقت»، للشاعر أمين حداد، «من الميدان إلى الديوان»، للدكتور جودة عبد الخالق، «المرأة في الخطاب القرآني»، للدكتورة فوزية العشماوي، «شبرا» للروائي نعيم صبري، «أعرف جسمك ينقص وزنك» للدكتور عمرو عبدالمنعم، «حكايات بعد النوم»، للقاص أحمد الديب.

كما تتضمن القائمة المشاركة في المعرض مجموعة منتقاه من إصدرت الدار لكبار مؤلفيها ومنهم: «نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، عبد الوهاب المسيري، زكي نجيب محمود، محمد حسنين هيكل، عبد الرحمن الشرقاوي، رضوى عاشور، صلاح عبد الصبور، أحمد بهجت، جلال أمين، أحمد خالد توفيق، فاروق جويدة، ويوسف زيدان» وغيرهم.

وتقدم دار الشروق مجموعة من أحدث إصدراتها التاريخية ضمن سلسلة مئوية ثورة 1919، ومؤلفاتها الأخرى في علوم السياسة والتاريخ والقانون، والفنون، والآدب، والسير والتراجم، والإسلاميات، وكتب الأطفال والناشئة.