 وزير الخارجية العراقي: نجحنا في عقد لقاءات لحل الخلافات بين دول المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية العراقي: نجحنا في عقد لقاءات لحل الخلافات بين دول المنطقة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 12:02 م | آخر تحديث: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 12:02 م

أكدت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين، أن العراق نجح في عقد عدة لقاءات بين دول المنطقة لحل الخلافات.

وذكرت الوزارة في بيان لها، حسبما نقلت قناة السومرية نيوز العراقية، أن وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى نظيرته النرويجية إيني إريكسن سوريدي على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفة أن الجانبين بحثا تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات السياسية، والأمنية، الإقليمية، والدولية، وجهود العراق في تعزيز السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وآخرها مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد في نهاية شهر اغسطس الماضي.

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن العراق عانى من هذه التوترات التي انعكست على الساحة العراقية، معربا عن حرص بلاده على أن يكون عامل ومصدر استقرار في المنطقة وإيجاد الحلول لمشاكلها .

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