الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان «ينابيع الأمل» على هامش افتتاح محطة بحر البقر

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شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، تحت شعار «ينابيع الأمل»؛ لتوثيق مشروعات تطوير سيناء، ومحطات إعادة معالجة المياه واستصلاح الأراضي الجديدة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وتعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.