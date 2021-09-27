الجزائر تسجل 9 وفيات و155 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، الإثنين، أنها رصدت 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 7 حالات عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 202 ألف و877.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، بانخفاض حالة وفاة واحدة عن يوم أمس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و786.

فيما، أشارت الوزارة إلى تماثل 109 حالات جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 138 ألفا و852، بينما يتواجد 18 مريضا في العناية المركزة.