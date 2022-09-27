وزير الاقتصاد الألماني يعلن تمديد عمل مفاعلين نووين أول 2023

أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع الإبقاء على مفاعلي "إيزار 2" و"نيكارفستهايم" النوويين متصلين بالشبكة خلال الربع الأول من عام 2023.

وأوضح نائب المستشار الألماني أولاف شولتس أن تطورات الوضع في سوق الكهرباء الفرنسية جاءت أسوأ بشكل ملحوظ مما كان متوقعا لها، مشيرا إلى أن أكثر من نصف المفاعلات الفرنسية غير متصلة بالشبكة وأن هناك نقصا لهذا السبب في كميات الكهرباء تعوضها ألمانيا بشكل جزئي عن طريق الكهرباء المولدة من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.

واستند هابيك في هذا السيناريو إلى نتائج اختبار ضغوط فرنسي لمشغل شبكة النقل في فرنسا، وقال إن هذا ما تفترضه الحكومة الفرنسية أيضا، ولهذا السبب يجب علي بوصفي وزيرا مسؤولا عن أمن الطاقة أن أقول إنه إذا لم يتحول هذا التطور إلى العكس، فإننا سنسمح بإبقاء مفاعلي إيزار2 ونيكارفستهايم متصلين بالشبكة في الربع الأول من 2023.

وتابع أن هذه الخطوة "ضرورية" وفقا للوضع اليوم منوها إلى إتمام المحادثات مع الشركتين المشغلتين والاتفاق على ورقة تتضمن الخطوط العريضة لتمديد عمل هذين المفاعلين.

وكان هابيك أعلن في أوائل سبتمبر الجاري الخطة الخاصة بالإبقاء على المفاعلين الواقعين في ولايتي بافاريا وبادن-فورتمبرج المتجاورتين ضمن الشبكة الاحتياطية.