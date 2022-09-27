 موريتانيا: تعديل جزئي يطيح بوزير التربية الوطنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موريتانيا: تعديل جزئي يطيح بوزير التربية الوطنية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 - 3:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 - 3:55 ص

أطاح تعديل جزئي في الحكومة الموريتانية أجراه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بوزير التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي آدم بوكار سوكو واكتفى بتبادل وزراء لحقائب وزارية .

وحسب مرسوم رئاسي صدر ليل الاثنين / الثلاثاء فقد أسندت حقيبة التربية الوطنية لـ "إبراهيم فال ولد محمد الأمين" والوظيفة العمومية والعمل للسيدة زينب بنت احمدناه والتنمية الحيوانية لمحمد ولد عبد الله ولد عثمان وتم تعيين لام مختار الحسيني أمينا عاما للحكومة .

وهذا هو ثان تعديل جزئي في حكومة رئيس الوزراء محمد ولد بلال منذ أكبر تغيير شهدته في أبريل الماضي.

واستبعد وزير التربية الوطنية آدم بوكار سوكو بعد أقل من شهر على توليه لهذه الوزارة تزامنا مع إصلاح تعليمي مثير للجدل سيعود لتدريس اللغات العلمية باللغة العربية وهو ما ترفضه الأقلية الأفريقية بموريتانيا.

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