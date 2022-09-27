 البر الرئيسي الصيني يسجل 173 إصابة جديدة بكوفيد-19 - بوابة الشروق
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البر الرئيسي الصيني يسجل 173 إصابة جديدة بكوفيد-19


نشر في: الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 - 8:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 - 8:41 ص

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 173 إصابة مؤكدة محلية العدوى بكوفيد-19، بينها 58 في سيتشوان و44 في قويتشو.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم تحديد إجمالي 636 إصابة محلية جديدة بدون أعراض.

وغادر إجمالي 241 مصابا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس الاثنين، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 241 ألفا 737 شخصا.

ولم يتم تسجيل وفيات جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي أمس الاثنين ليستقر إجمالي الوفيات عند 5226 شخصا.


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