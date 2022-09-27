محتجون يحيون ذكرى مهسا أميني قبيل مبارة منتخبي إيران والسنغال بالنمسا

اندلع احتجاج مرتبط بمقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، 22 عاما، أمام استاد في النمسا، اليوم الثلاثاء، قبيل مباراة ودية بين منتخبي إيران والسنغال لكرة القدم.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن نحو 100 شخص شاركوا في الاحتجاج، مضيفا أن عدة أشخاص لا يحملون وثائق مناسبة حاولوا دخول الاستاد الواقع ببلدة ماريا انزرسدورف بولاية النمسا السفلى.

وألقت شرطة الأخلاق في إيران القبض على أميني لخرقها قواعد الزى الإسلامي الصارمة، وتوفيت في 16 سبتمبر الجاري لأسباب غير معروفة. وتحدث المتظاهرون عن عنف الشرطة، ولكن الشرطة تنفي ذلك بإصرار.

وكانت المظاهرات في إيران قد بدأت بسبب مقتل أميني وهي مستمرة منذ عشرة أيام.