فورتسا إيطاليا: نمتلك الحصة الذهبية لمنع جنوح حكومة يمين الوسط للشعبوية

قال رئيس حزب "فورتسا إيطاليا" سيلفيو برلسكوني، اليوم الثلاثاء، إن حزبه يمتلك "الحصة الذهبية" ضد إمكانية جنوح حكومة يمين الوسط القادمة نحو الشعبوية، إلا أنه قال "لن أضطر إلى استخدامها".



والحصة الذهبية مصطلح اقتصادي تمنح لمالكها صلاحية إلغاء تصويت مالكي الأسهم الأخرى وفق ظروف معينة.



وأضاف برلسكوني، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، ردا على سؤال عما إذا كان حزبه يمتلك الحصة الذهبية ضد مخاطر الشعبوية: "من الناحية النظرية، لدينا تلك الخاصية بالطبع، لكنني متأكد من أننا لن نضطر أبدًا إلى استخدامها".



وتابع: "دعني أقول إنه إذا اعتقدت حقًا أن هناك خطرًا من انجرافات شعبوية، فلن ترى الحكومة النور، بل لما تحالفنا من البداية مع الحزبين الآخرين، أي حزب إخوة إيطاليا بزعامة جورجيا ميلوني والرابطة بقيادة ماتيو سالفيني".



وأكد برلسكوني، أنه ستكون لحكومة أغلبية يمين الوسط البرلمانية أفضل العلاقات مع الجميع، لكن مرجعياتنا هي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).



وأضاف: "بالطبع سنكون ضامنين لذلك بشكل مطلق، إذا كانت هناك حاجة باعتبار أن حزبه (فورتسا إيطاليا) ينتمي إلى عائلة حزب الشعب الأوروبي".



وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، الذي نال حزبه ثلث أصوات شريكه المتصدر لقوى يمين الوسط، حزب (إخوة إيطاليا): "لكن قبل كل شيء سنعطي دفعة قوية لتواجد إيطاليا على الساحة الدولية، والتي من وسعها أن تكون رائدة في توطيد صلابة الاتحاد الأوروبي وفي تعزيز الحوار المخلص والبناء بين ضفتي الأطلسي وفي إعادة إطلاق المبادرة السياسية للغرب أمام تحديات العالم الكبرى".



وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الإيطالية، حصول حزب "إخوة إيطاليا" وشركائه حزب "لا ليجا" (الرابطة) الشعبوي اليميني بقيادة ماتيو سالفيني وحزب "فورتسا إيطاليا" المحافظ بقيادة برلسكوني على 112 مقعدًا من إجمالي 200 مقعد في مجلس الشيوخ، و235 مقعدًا من إجمالي 400 مقعد في مجلس النواب.



من جهته، أعلن أنطونيو تاجاني، القيادي في حزب (فورتسا إيطاليا)، أنه تواصل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومع رئيس حزب الشعب الأوروبي ما نفريد ويبر لمناقشة الوضع الإيطالي بعد الانتخابات التشريعية.



وقال تاجاني، الذي ينتمي حزبه لمجموعة الشعب الأوروبي، في تصريحات صباح الثلاثاء: "إنهم (في بروكسل) يعتمدون على دور (فورتسا إيطاليا) كضامن للولاء الأوروبي في حكومة يمين الوسط المرتقبة، وقال: "لقد طمأنتهم"، وفقاً لوكالة "آكي" الإيطالية.



وأضاف رئيس البرلمان الأوروبي الأسبق: "إنهم يضعون أعينهم علينا كما يحدث دائمًا في كل مكان بعد الانتخابات، ليس لدينا ما نخشاه، يجب أن نظهر قدرة يمين الوسط على الحكم و (فورتسا إيطاليا) هي الضامن لذلك".