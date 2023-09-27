قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن ملف رعاية المواهب بوزارة الثقافة موضع اهتمام الدولة منذ أكثر من 3 سنوات، لافتة إلى عقد الوزارة مبادرات «ابدأ حلمك»؛ لاكتشاف المواهب الشابة في صناعة السينما والمسرح بالمرحلة الجامعية في إطار التنسيق مع وزارة التعليم العالي.



وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» عبر شاشة «المحور» مساء الثلاثاء، إلى عقد الوزارة مسابقات محلية في فنون المسرح والسينما لاختيار العروض الفائزة على مستوى 7 جامعات مصرية من أجل السفر لتمثيل الدولة في المهرجانات بالخارج.



ولفتت إلى حصول بعض فرق الجامعات الفائزة بالمسابقة المحلية على جوائز دولية أثناء مشاركتها الأخيرة، مشيرة إلى حرص وزارة الثقافة على رعاية المواهب والفرق الشابة؛ من خلال إقامة دورات تدريبية بمراكز الإبداع لشباب الموهوبين بجميع المجالات في الغناء والتمثيل والعزف.



ونوهت إلى اختيار الوزارة العناصر الموهوبة بعد إجراء الاختبارات للمشاركة في الأعمال الفنية الخاصة بالوزارة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تقديم هيئة قصور الثقافة بالمحافظات المختلفة الخدمات الثقافية والرعاية في إطار التعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم؛ لاستقبال طلاب مرحلة التعليم الأساسي.



وأضافت أن وزارة الثقافة تشارك مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تقديم الخدمات الثقافية بالقرى والنجوع عبر عروض المسرحية لمسرح المواجهة والتجوال؛ من خلال عرض قضايا ومناقشة القضايا المجتمعية في إطار درامي بسيط وهادف.