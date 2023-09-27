ما الذي دفع الجزائر إلى الانسحاب من سباق تنظيم النسختين المقبلتين لكأس أفريقيا؟

سحب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الثلاثاء، ملفي ترشيحه لاستضافة نسختي كأس أمم أفريقيا 2025 و2027، وذلك قبل يوم واحد من كشف الاتحاد الأفريقي عن الدولتين المضيفتين للنسختين المقبلتين من البطولة، وفقاً لما صرح به رئيس الاتحاد الجديد وليد صادي.

وقال صادي، الذي تولى رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم قبل أيام، خلفاً لجهيد زفيزف، في تصريح للتلفزيون الرسمي: "أرسلنا اليوم رسالة رسمية للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم نعلن فيها سحب ملفي الجزائر من تنظيم كأس أفريقيا 2025 و2027".

ورشحت أنباء غير رسمية حول انسحاب الجزائر في اليومين الماضيين، قبل التأكيد الرسمي اليوم.