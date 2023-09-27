الجامعة العربية تشارك في الدورة الرابعة للمنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية

شارك السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية، في أعمال الدورة الرابعة للمنتدى العربي الصيني للإصلاح والتنمية، التي نظمها مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية في شنغهاي.

جاء ذلك تلبية لدعوة رسمية من الجانب الصيني، وافتتح الدورة مبعوث الرئيس الصيني للشرق الأوسط تشاي جون بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين من الصين والدول العربية إضافة إلى خبراء ومفكرين عرب وصينيين.

وتمحورت أعمال الدورة حول بحث سبل تنفيذ مخرجات القمة العربية الصينية الأولى؛ وتنفيذ مبادرة التنمية العالمية؛ والتعاون في بناء "الحزام والطريق" والدفع بمستوى التعاون العربي الصيني.

وألقى السفير منزلاوي كلمة في هذا المنتدى، أكد فيها أهمية العلاقات العربية الصينية، واستعداد الأمانة العامة للتنسيق مع الجانبين لتنفيذ مخرجات القمة العربية الصينية الأولى في مختلف المجالات، مشيرا للقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وعلى هامش الدورة، التقى السفير ، مع السفير لي تشن المشرف على شئون منتدى التعاون العربي الصيني بوزارة الخارجية الصينية.