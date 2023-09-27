القومي للمرأة ينظم ورش تعليم الكليم اليدوي بالتعاون مع جامعة دمياط

نظم المجلس القومي للمرأة بدمياط ورشة عمل تدريبية في المدينة الصديقة للنساء، تدربن فيها على كيفية عمل كليم يدوي بالنول، وبخامات بسيطة صديقة للبيئة وبأقل التكاليف، على أيدي متخصصات من كلية فنون تطبيقية جامعة دمياط.

وأوضح بيان أصدرته مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي بدمياط، أن التدريب حضره 25 سيدة من سيدات وفتيات عزبة البرج، وتم التطبيق العملي داخل الورشة، وإخراج قطع صغيرة على أنوال صغيرة كنموذج يمكن التطبيق العملي عليه بمقاسات أكبر، باستخدام نول بأحجام مختلفة، وذلك داخل المدينة الصديقة للنساء، داخل مكتبة مصر، في مدينة عزبة البرج.

جاء ذلك بحضور وإشراف منى عبدالله عضو الفرع، والمشرفة على أنشطة المجلس بالمدينة الصديقة للنساء، والدكتورة غادة الصياد، عضو الفرع ورئيس قسم الغزل والنسيج بكلية فنون تطبيقية بجامعة دمياط، وبالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ومكتبة مصر العامة بعزبة البرج، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.