محافظ مطروح: إصابة 36 شخصا بينهم 6 أطفال في حادث تسريب غاز الكلور من محطة مياه

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قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن 36 شخصا بينهم 6 أطفال أصيبوا جراء تسرب غاز الكلور بمحطة رفع مياه السريكو، بوسط مدينة مرسى مطروح.

وأكد محافظ مطروح، تقديم الإسعافات الطبية والعلاجية العاجلة والاطمئنان على حالة جميع مصابي الحادث، منوها بتسرب الغاز من إحدى أسطوانات غاز كلور بمحطة المياه.

ووجه المحافظ، خلال تفقده الحالات المصابة بمستشفى مرسى مطروح العام إلى تقديم العناية الطبية اللازمة حتى خروج جميع الحالات.

كما تفقد محافظ مطروح يرافقه الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، موقع تسرب الكلور بمحطة رافع مياه السيركو للتأكد من إتمام السيطرة علي التسريب والتخلص الآمن من الاسطوانة المعدومة.