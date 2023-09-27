 قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات طالت 12 فلسطينيا من الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات طالت 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - 4:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - 4:43 م

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات واسعة، طالت 12 فلسطينيا، من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس وتبعها مركبات عسكرية، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت خلالها فلسطينيين اثنين، كما اعتقلت اثنين آخرين من بيت لحم ونابلس، وذلك بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفي الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين، ومن القدس أربعة آخرين، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي السياق ذاته نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يصحبها اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الشبان الفلسطينيين.


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