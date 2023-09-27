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يواجه فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، نظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويستضيف فريق نيوكاسل يونايتد نظيره مانشستر سيتي، على ملعب سانت جايمس مساء اليوم الأربعاء، في بطولة كأس رابطة الأندية.

ويجلس المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند على مقاعد بدلاء فريق مانشستر سيتي، في مواجهة نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة اليوم كما يلي:

أورتيجا في حراسة المرمى

الدفاع: أكانجي - آكي - جفارديول - جوميز

خط الوسط: فيليبس - لويس - كوفاسيتش

الهجوم: بوب - جريليش - ألفاريز

فيما يمثل فريق نيوكاسل في مواجهة اليوم كل من:

بوب في حراسة المرمى

الدفاع: ليفرامينتو - لاسيليس - دوميت - تارجيت

خط الوسط: هول - لويس ميلي - تونالي

الهجوم: ميرفي - جولينتون - إسحاق