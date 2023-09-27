أول ظهور لقائد أسطول البحر الأسود الروسي بعد إعلان أوكرانيا مقتله

أجرى قائد أسطول البحر الأسود الروسي الأميرال فيكتور سوكولوف، الذي زعمت القوات الأوكرانية أنه قتل خلال الهجوم الأخير على سيفاستوبل، مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية.

وخلال المقابلة، أكد سوكولوف أن أسطول البحر الأسود الروسي يواصل تنفيذ جميع المهام المسندة إليها من قبل القيادة بشكل ناجح ومرضٍ، وفق شبكة «روسيا اليوم».

وسبق أن ادعت قيادة قوات العمليات الخاصة للجيش الأوكراني أن الهجوم على مدينة سيفاستوبل الذي نفذته يوم الجمعة الماضي خلف 34 قتيلا بين الضباط الروس، بينهم قائد أسطول البحر الأسود فيكتور سوكولوف.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن هجوما صاروخيا أوكرانيا أدى إلى تضرر المبنى التاريخي لمقر أسطول البحر الأسود وفقدان عسكري واحد.