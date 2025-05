فيلم الصواعق ينفرد بإيرادات السينما العالمية بفارق 43 مليون دولار عن أقرب منافسيه

*السينما الهندية تتذيل القائمة بفيلمى «فريق مكافحة جرائم القتل» و«سفينة جورو ناناك» *رامى مالك يتواجد فى المركز السادس بفيلمه «الهاوى»

«الخطاة» يتراجع للمركز الثانى بعد صدارة دامت لأسبوعين

استطاع فيلم الأكشن والجريمة والأبطال الخارقين «الصواعق – Thunderbolts»، أن ينفرد بصدارة إيرادات السينما العالمية، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وصل إلى 43 مليون دولار، وحقق فى أول أسبوع من طرحه 76 مليون دولار، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 162 مليون دولار و100 ألف.

الفيلم تأليف لى سونج جين، وإخراج جايك شراير، وبطولة هاريسون فورد، وفلورنس بيو، ووايت راسل، وأولجا كوريلينكو، وديفيد هاربر، وهانا جون كامين، وستيفن يون، وسيباستيان ستان، وجوليا لوى دريفوس، وجيرالدين فيسواناثان، وجوش مايكل، ولويس بولمان، ووندل بيرس، وكريس باور.

تبدأ أحداث الفيلم بعد القضاء على العديد من الأبطال الخارقين الأخيار على كوكب الأرض، وعندما يتم إرسال مجموعة من الأشرار تحت اسم (الصواعق) من أجل خداع السلطات، ومحاولة التظاهر بمحاربة أعداء البشر، لكنهم يقفون أمام مفترق طرق بعد أن انكشف مخططهم، وأصبحوا أمام فرصة لكى يصبحوا أبطالا جددا.

وتخلى فيلم الأكشن والدراما والرعب «الخطاة – Sinners»، عن صدارة شباك تذاكر السينما العالمية، فى ثالث أسبوع من طرحه، مكتفيا بالمركز الثانى، وحقق 33 مليون دولار، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 236 مليون دولار و728 ألفا.

الفيلم تأليف وإخراج ريان كوجلير، وبطولة مايكل بى. جوردن، وكريستيان روبنسون، وهيلى ستينفيلد، وجاك أوكونيل، وونومى موساكو، وديلروى ليندو، ولولا كيرك، ولى جون لى، وجايمى لاوسون، وأومار بينسون ميلر، ودينين تايلر، وجرالين براينت بانكس، وراسل سى جيبس، وجاكوان مونرو هندرسون، وبيرسى بيل.

تنطلق أحداث الفيلم عندما يعود شقيقان توءم إلى مسقط رأسهما فى محاولة للابتعاد عن الماضى المظلم وبدء حياة جديدة، ولكن يقع الثنائى فى سلسلة من الأحداث المرعبة التى تضع حياتهما على المحك.

وتمكن فيلم المغامرة والكوميديا «فيلم ماينكرافت - A Minecraft Movie»، من التواجد فى المركز الثالث، بخامس أسبوع من طرحه، محققا 13 مليون دولار و700 ألف، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 873 مليون دولار و409 ألفا.

الفيلم تأليف هابل بالمر، وكريس بومان، وإخراج جاريد هيس، وبطولة جايسون موموا، وإيما مايرز، وجاك بلاك، وجيماين كليمنت، وجينيفر كوليدج، وكيت ماكينون، ودانييل بروكس، وسيباستيان يوجين هانسن.

وتبدأ الأحداث عندما ينطلق التنين الشرير (إيندر) فى طريقه لتدمير كل شىء، فيدفع الأمر فتاة صغيرة وفريقها من المغامرين للتعاون معا فى سبيل إنقاذ العالم من الدمار المحتمل.

وتراجع الجزء الثانى من فيلم الأكشن والجريمة «المحاسب - The Accountant»، إلى المركز الرابع فى ثانى أسبوع من طرحه، محققا 9 ملايين دولار و468 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 54 مليون دولار و351 ألفا.

الفيلم تأليف بيل دوبوكيو، وإخراج جافين اوكونور، وبطولة بن أفليك، وجون بيرنثال، وجى كيه سيمونز، وسينثيا أداى روبنسون، ودانييلا بينيدا، وبولا رودس، وكريستين أريزا، وجو هولت، وجون باتريك جوردان، ومايكل توريك، وتاليا ثيسفيلد، وليسيل كوب، وفرناندو شين، وآلان ألى واشنفسكى، وبريسلى الكسندر.

تتناول أحداث الفيلم شخصية (ماريبيث) التى يقتل رئيسها السابق بالعمل على يد مجهولين، فتلجأ لـ(كريستيان وولف) لمساعدتها فى حل جريمة القتل، وبمساعدة (براكس) يستخدم (كريس) عقله لفك اللغز مهما كلفه الأمر.

واستقر فيلم الرعب والدراما «حتى الفجر - Until Dawn»، فى المركز الخامس، بثانى أسبوع من طرحه، محققا 3 ملايين دولار و800 ألف، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 34 مليون دولار و758 ألفا.

الفيلم تأليف بلير بتلر، وجارى دوبرمان، وإخراج ديفيد اف ساندبيرج، وبطولة إيلا روبين، وأوديسا أزيون، ومايكل سيمينو، وجى يونج يو، وبيلمونت كاميلى، ومايا ميتشل، وبيتر ستورمار، وويليم فان دير فيجت.

وتدور الأحداث فى إطار من الرعب، حيث تقضى مجموعة من الأصدقاء عطلة نهاية الأسبوع فى منتجع للتزلج فى ذكرى اختفاء أصدقائهم، لكنهم للمفاجأة لا يعرفون أنهم ليسوا بمفردهم.

وتواجد النجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك، فى المركز الثالث بفيلمه «الهاوى - The Amateur»، حيث حقق الفيلم برابع أسبوع من طرحه مليون دولار و800 ألف، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 87 مليون دولار و739 ألفا.

الفيلم تأليف جارى سبينيللى، وكين نولان، وروبرت ليتل، وإخراج جيمس هووس، ويشارك رامى مالك فى بطولة العمل كل من كايتريونا بالفى، وهولت ماكالانى، وراشيل بروسنان، وجوليان نيكولسون، وأدريان مارتينيز، ولورانس فيشبورن، وكريستى مايرز، وتاكيهيرو هيرا، وجوزيف ميلسون، وأليس هوكين، وهنرى جاريت، ومارك ريسمان، ونيك ميلز، وأليكس سكاربيك، وأشلى بيام.

ويتبع العمل قصة خبير تشفير بوكالة المخابرات يمر باضطراب ما بعد الصدمة بعد مقتل زوجته على يد إرهابيين، فيقرر ابتزاز وكالته من أجل تدريبه على أمل التخلص من حياته فى إحدى المهمات.

وحل فيلم الأنيميشن والعائلة «ملك الملوك - The King of Kings»، بالمركز السابع فى رابع أسبوع من طرحه، محققا مليون دولار و658 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 62 مليون دولار و328 ألفا.

الفيلم تأليف وإخراج سيونج هو جانج، وقام بأداء الأصوات كل من كينيث براناه، وأوسكار إيزاك، وبيرس بروسنان، وأوما ثورمان، ومارك هاميل، وبن كينجسلى، وفوريست وايتكر، ورومان جريفين دافيس، وآفا سانجر، وجيم كامينجز.

ويروى العمل قصة المسيح، من خلال أعين طفل صغير يتعرف على قصة ملحمية كبيرة للمرة الأولى.

وجاء فيلم الحرب والدراما «الحرب – Warfare»، فى المركز الثامن برابع أسبوع من طرحه، محققا مليون دولار و275 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 28 مليون دولار و457 ألفا.

الفيلم تأليف وإخراج راى ميندوزا، وألكس جارلاند، وبطولة جوزيف كوين، وويل بولتر، وكوزمو جارفيس، وكيت كونر، ونواه سنتينيو، وفين بينيت، ومايكل جاندولفينى، وتشارلز ميلتون، وهنرى زاجا، وتايلور جون سميث، وديفارو وون- إيه - تاى، وأدين برادلى، وإيفان هولتزمان، وأليكس بروكدورف، وجيك لامبرت، وخورخى ليون، وآرون ديكنز.

ويتبع العمل التجارب الحياتية الحقيقية التى خاضها ضابط البحرية السابق (راى ميندوزا)، خلال فترة تواجده فى حرب العراق.

وتذيلت السينما الهندية إيرادات شباك التذاكر بفيلمين، حيث احتل الجزء الثالث من فيلم «فريق مكافحة جرائم القتل – HIT»، والذى يحمل اسم «القضية الثالثة - The 3rd Case»، المركز التاسع فى أول أسبوع من طرحه، محققا 955 ألف دولار عالميا.

الفيلم تأليف وإخراج ساليش كولانو، وبطولة فيجاى سيثوباثى، ونانى، وأديفى سيش، وسرينيدى شيتى، ونيفيدا توماس، وعادل بالا، وراو راميش، ورافى ماريا، وبراهماجى، وسوريا سرينيفاس، وآدارش بالاكريشنا.

يتناول العمل قصة (أرجون ساركار) ضابط التحقيقات والذى يُرسل إلى منطقتى جامو وكشمير للتحقيق فى سلسلة من جرائم القتل الوحشية، ويطارد مجموعة من القتلة الماكرين هناك.

أما الفيلم التاريخ والدراما «سفينة جورو ناناك - Guru Nanak Jahaz»، فجاء فى المركز العاشر، بأول أسبوع من طرحه محققا 685 ألف دولار عالميا.

الفيلم تأليف وإخراج شاران آرت، وبطولة جوربريت جوجى، وإدوارد سونينبليك، وسيلفيو بوليو، وتارسيم جسار، وبالواندر بولت.

وتدور الأحداث حول حادثة حقيقية حدثت فى القرن العشرين ومعروفة باسم (كوماجاتا مارو)، حيث تبحر سفينة على متنها 376 مهاجرا هنديا إلى فانكوفر، وتتبخر أحلامهم تدريجيًا حينما ترفض كندا دخولهم.