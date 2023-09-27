برشلونة يتعادل مع مايوركا ويصبح مهددا بفقدان صدارة الدوري الإسباني

أهدر برشلونة نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإسباني، بتعادله بصعوبة مع مضيفه ريال مايوركا 2 /2، مساء الثلاثاء، في المرحلة السابعة.

وتقدم مايوركا بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق مهاجم كوسوفو فيدات موريكي، لكن البرازيلي رافينيا أدرك التعادل للنادي الكتالوني قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وتمكن ابدون براتس من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، ثم تكفل لاعب الوسط الشاب فيرمين لوبيز من تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 75.

وحصد برشلونة نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن جيرونا الوصيف ونقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث، مقابل ست نقاط لمايوركا في المركز الخامس عشر.

وبإمكان جيرونا أو ريال مدريد اقتناص الصدارة عبر مواجهة الأول أمام مضيفه فياريال أو مواجهة النادي الملكي مع ضيفه لاس بالماس مساء اليوم الأربعاء.