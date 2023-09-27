رئيسة وزراء إستونيا تدعو دول الناتو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي

حثت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على زيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير على غرار دول البلطيق.

وأشارت كالاس، إلى أن إستونيا ستزيد بند الإنفاق الدفاعي في موازنة العام المقبل ليصل إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت كالاس، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، على هامش "مؤتمر البلطيق السنوي للدفاع" الذي يعقد في العاصمة الإستونية تالين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء: "وهذا شيء أدعو إليه أيضا على مستوى الناتو".

وكان الوضع الأمني الإقليمي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر.

وقالت كلاس: "انظروا إلى عام 1988 عندما أنفق جميع الأعضاء في الناتو أكثر من 1% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، ولماذا؟ لأنهم اعتبروا الخطر جديا، لكن الخطر الآن أكبر مما كان عليه خلال الحرب الباردة لأن الحرب عادت إلى أوروبا".

ومن المقرر أن يشارك وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في المؤتمر الأمني اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يرسم بيستوريوس في المؤتمر معالم المسار اللاحق لألمانيا في السياسة الأمنية.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن جمهوريات البلطيق الثلاث وممثلون عن دول أخرى في الناتو بالإضافة إلى أوكرانيا، وسيكون خطاب بيستوريوس أمام المؤتمر خاتمة زيارته إلى لاتفيا وإستونيا ومدتها 3 أيام.