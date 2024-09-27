سلوت يزف بشرى سارة لجماهير ليفربول بشأن أليسون بيكر

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زف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، بشرى سارة لجماهير الريدز بشأن حارس مرمى الفريق أليسون بيكر، ومدى جاهزيته للمشاركة في مباراة وولفرهامبتون.

قال سلوت في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة وولفرهامبتون بالبريميرليج:" شارك أليسون بالأمس في جزء من التدريبات، لذلك نتوقع أن يكون حاضرا اليوم بشكل كامل".

أضاف سلوت:" وأعتقد أنه سيكون متاحا غدا ولكن بالطبع علينا أن ننتظر التدريب اليوم".

وكان أليسون بيكر قد غاب عن مباريات ليفربول الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة وولفرهامبتون برصيد 12 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر صاحب الـ13 نقطة.