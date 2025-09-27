ماييلي يقود تشكيل بيراميدز أمام الطلائع في الدوري

أعلن كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، التشكيل الرسمي للفريق، في مواجهة ضيفه طلائع الجيش، في المباراة التي تقام في الثامنة من مساء اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز، قبل مباراة اليوم، المركز الثامن برصيد 11 نقطة، من 6 مباريات، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط فقط، من 8 مباريات خاضها الفريق حتى الآن.

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، علي جبر، كريم حافظ ومحمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين، بلاتي توريه وإيفرتون دا سيلفا.

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود زلاكة وفيستون ماييلي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: محمود جاد، عبد الرحمن جودة، محمود عبد العاطي دونجا، أحمد توفيق عبد الرحمن مجدي، أحمد عاطف قطة، مصطفى فتحي، يوسف أوباما ومروان حمدي.