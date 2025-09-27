رئيس أوكرانيا يعلن تسلم منظومة دفاع جوي من إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن بلاده استلمت منظومة باتريوت من إسرائيل، وإنه جرى نشرها بالفعل، مضيفاً أن أوكرانيا ستستلم منظومتين أخريين هذا الخريف.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف زيلينسكي، أن مسئولين من الحكومة سيزورون الولايات المتحدة في نهاية سبتمبر أو مطلع أكتوبر، لإجراء محادثات بشأن الاقتصاد والأسلحة.

وزار زيلينسكي الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث شارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي إنه أطلع ترامب على «رؤية معينة لما يمكن القيام به» للرد على تصرفات روسيا، متوعداً بالرد إذا تسببت موسكو في انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا.

وأضاف أن 92 طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى بولندا وأن بلاده أسقطتها.

و«باتريوت» هو نظام دفاع صاروخي أرض-جو طورته شركة «رايثيون تكنولوجيز»، ويعتبر واحداً من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطوراً في ترسانة الولايات المتحدة.

واستُخدم النظام لأول مرة في القتال خلال حرب الخليج عام 1991، ثم استُخدم لاحقاً أثناء الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.

ويشتمل النظام المتنقل عادة على رادار قوي، ومحطة تحكم، ومولد طاقة، ومحطات إطلاق، ومركبات دعم أخرى.

والنظام له قدرات مختلفة حسب نوع الصاروخ المستخدم، ففي حالة «الصاروخ باك-2» يستخدم رأساً حربية متفجرة، أما الصاروخ «باك-3» الأحدث يستخدم تقنية الإصابة بغرض القتل الأكثر تقدماً.