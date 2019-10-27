 قائدا عمليات الفرات وشرطة كربلاء يتعهدان بعدم اعتقال أي متظاهر - بوابة الشروق
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قائدا عمليات الفرات وشرطة كربلاء يتعهدان بعدم اعتقال أي متظاهر

أ ش أ
نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 1:28 م | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 1:28 م

تعهد قائد عمليات الفرات الأوسط اللواء علي الهاشمي وقائد شرطة كربلاء اللواء أحمد الزويني، اليوم الأحد، بعدم اعتقال أي متظاهر.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية أن قائد عمليات الفرات الأوسط وقائد شرطة كربلاء قاما بزيارة ساحة الاعتصام في كربلاء، حيث أكدا حرية التظاهر، وتعهدا بعدم اعتقال أي متظاهر وإطلاق سراح المتظاهرين الذين لم تثبت إدانتهم بـ"الجرم المشهود".

وكان محافظ كربلاء نصيف الخطابي قد وجه أمس السبت، برفع حظر التجوال الذي فرض مساء الجمعة، على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظة وما رافقها من صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

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