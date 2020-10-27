 ألمانيا تسجل 11 ألفا و409 إصابات و42 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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ألمانيا تسجل 11 ألفا و409 إصابات و42 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

برلين - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 9:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 9:53 ص

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 11 ألفا و409 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 449 ألفا و275 حالة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية -عن البيانات التي ينشرها المعهد القول- أنه سجل 42 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 10 آلاف و95 حالة، مضيفة أن حوالي 321 ألفا و600 حالة تعافت تماما من المرض، بينما هناك 112 ألفا و500 حالة نشطة.


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