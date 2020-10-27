تونس تسجل 1706 إصابات بفيروس كورونا في المدارس

أعلنت وزارة التربية التونسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1706 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" بالمؤسسات التربوية، منذ مطلع العام الدراسي وحتى يوم أمس الإثنين، مشيرة إلى تسجيل 4233 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس "التاجي".

وأوضحت الوزارة - في بيان حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي - أن الإصابات طالت 719 تلميذًا و782 معلمًا و160 حالة بين الكوادر الإدارية، أما الإصابات في صفوف العمال بهذه المؤسسات فقد بلغت 45 حالة.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت - في آخر إحصائية حول الوضع الوبائي في البلاد - تسجيل 58 حالة وفاة جديدة رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 983 حالة، كما سجلت 3024 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 52 ألفًا و399 مصابًا.