كوريا الجنوبية تسجل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية سجلت 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بما يشمل 72 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 26 ألفا و43 حالة.

وذكرت الوكالة وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية -في بيان اليوم- أنه من بين الـ72 إصابة المحلية، تم رصد 24 إصابة في سول و27 إصابة في إقليم كيونج كي المحيط بها وإصابتين في إنتشون، غرب سول.

وأشارت إلى أن البلاد رصدت 16 إصابة وافدة من الخارج من ضمنها 7 إصابات وافدة من الولايات المتحدة، و3 إصابات من بولندا، وإصابتين من الهند، وإصابة واحدة من كل من ميانمار وسويسرا وفرنسا وأوكرانيا.

ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 52، فيما أبلغت البلاد عن 3 حالات وفاة إضافية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 460.