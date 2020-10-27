ترامب يزعم أن استطلاعات الرأي الحقيقية تظهر فوزه في الانتخابات

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر، على الرغم من استطلاعات الرأي التي أظهرت أنه يتخلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وكتب ترامب على تويتر وسط موجة من المنشورات "تقول استطلاعات الرأي الحقيقية الآن أنني أفوز! أكبر تجمعات (وأكثرها إثارة) على الإطلاق".

وانتقد الرئيس كثيرا أرقام الاستطلاعات العامة ووصفها بأنها وهمية، بعد أن فشلت في التنبؤ بفوزه في الانتخابات الماضية عام 2016.

وتنتج الحملات بشكل استطلاعات رأي خاصة بها، والتي لا يتم نشرها.

وفي تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة أمس الاثنين، زعم ترامب مجددا أن استطلاعات الرأي تشير إلى فوزه وأن وسائل الإعلام كانت تكتم هذه المعلومات.

وقبل أسبوع من الانتخابات، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن ترامب يتخلف عن بايدن في العديد من الولايات المتأرجحة التي ستقرر الانتخابات، على الرغم من أن السباق أكثر حدة في بعض مناطق البلاد.